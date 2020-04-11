2020-04-11T15:13:34+03:00
Общество

Духовный лидер мусульман призвал свердловчан, исповедующих ислам, остаться дома

Руководство Уральского Мухтасибата ограничило коллективные молитвы еще 19 марта
Евгений Стоянов
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Артур Мухутдинов обратился к единоверцам из-за вспышки коронавирусаАртур Мухутдинов обратился к единоверцам из-за вспышки коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Председатель духовного управления мусульман Свердовской области

Артур Мухутдинов призвал всех приверженцев ислама остаться дома и не посещать массовые молитвы.

Соответствующее видеообращение опубликовано на официальной странице Уральского Мухтасибата «Вконтакте».

- Коронавирусная инфекция бросает вызов всем нам. Она пришла в наши города и села и угрожает жизни людей. В особенности людей пожилых и с ослабленным здоровьем. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни людей, а государством предприняты многие меры, чтобы оградить наш народ от этой беды, - начал свое обращение к свердловским мусульманам Артур Мухутдинов.

Он добавил, что в борьбе с COVID-19 многое зависит от простых людей. Главным образом – выполнение требований самоизоляции.

- Мы приостановили коллективные богослужения во всех мечетях Свердловской области и просим верующих молиться в домах. Помните, братья и сестры, что богобоязненный человек – это тот, кто относится к окружающим, также как к себе. Сегодня лучшая защита – остаться дома, - подытожил духовных лидер свердловских мусульман.

Напомним, руководство Уральского Мухтасибата приняло решение приостановить коллективные молитвы во всех мечетях еще 19 марта.

Духовный лидер уральских мусульман призвал всех свердловчан, исповедующих ислам, остаться дома.ОБРАЩЕНИЕ АРТУРА МУХУТДИНОВА ПО СЛУЧАЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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