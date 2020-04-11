«Он тяжело болел»: в субботу из больницы Екатеринбурга выписали 65-летнего мужчину, победившего коронавирус
В субботу, 11 апреля из инфекционного отделения екатеринбургской больницы номер 40 выписали пожилого мужчину, переболевшего коронавирусам. Как рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19, бывшему пациенту 65 лет.
- Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Не болейте. Берегите себя! Ещё раз спасибо, - благодарил медиков поправившийся мужчина.
В оперштабе уточнили, что выздоровление проходило непросто.
- Болел он тяжело, было диагностировано полисегментарное воспаление лёгких. Температура держалась много дней. Но мы вместе справились, - отметила заведующая 4-м инфекционным отделением ГКБ 40 Наталия Фатеева.
Медики уточнили, что 65-летний пациент с самого начала был настроен на полную победу над болезнью, а еще врачи отметили, что мужчина отличается большим оптимизмом и доброжелательностью.
Напомним, 11 апреля в региональном оперштабе по борьбе с пандемией рассказали, что в Свердловской области выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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