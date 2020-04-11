«Он тяжело болел»: в субботу из больницы Екатеринбурга выписали 65-летнего мужчину, победившего коронавирус

11 Апр 2020 2020-04-11T12:43:07+03:00

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В субботу, 11 апреля из инфекционного отделения екатеринбургской больницы номер 40 выписали пожилого мужчину, переболевшего коронавирусам. Как рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19, бывшему пациенту 65 лет.

- Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Не болейте. Берегите себя! Ещё раз спасибо, - благодарил медиков поправившийся мужчина.

В оперштабе уточнили, что выздоровление проходило непросто.

- Болел он тяжело, было диагностировано полисегментарное воспаление лёгких. Температура держалась много дней. Но мы вместе справились, - отметила заведующая 4-м инфекционным отделением ГКБ 40 Наталия Фатеева.

Медики уточнили, что 65-летний пациент с самого начала был настроен на полную победу над болезнью, а еще врачи отметили, что мужчина отличается большим оптимизмом и доброжелательностью.

Напомним, 11 апреля в региональном оперштабе по борьбе с пандемией рассказали, что в Свердловской области выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU