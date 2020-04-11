Коммунальщикам удалось ликвидировать аварию на Челюскинцев

11 Апр 2020 2020-04-11T10:01:00+03:00

Сложность заключалась в том, что рабочим приходилось менять участок трубы под трамвайными путями

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Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) устранили все последствия прорыва трубы на пересечении Челюскинцев-Космонавтов.

Рабочим пришлось поменять отрезок трубы длиной 5 метров.

- Работы велись без отключения потребителей, у жителей близлежащих домов были снижены параметры тепла и ГВС: температура подаваемой воды составила около плюс 45-ти градусов, - уточнили в пресс-службе ЕТК.

Напомним, авария, из-за которой поверхность оживленной магистрали оказалась залита водой, случилась утром 10 апреля. Специалистам ЕТК до позднего вечера пришлось искать причину прорыва. Еще одной сложностью стала необходимость замены участка под трамвайными путями, уточнили в ЕТК.

Сейчас теплоснабжение и горячее водоснабжение полностью восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU