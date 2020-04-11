В Екатеринбурге полиция поймала «закладчиков», у которых было больше двух килограммов наркотиков
На этой неделе полицейские уральской столицы провели несколько успешных операций по пресечению незаконного оборота наркотиков. За два дня силовики изъяли из незаконного оборота наркотиков, общим весом более двух килограммов.
Так, 8 апреля сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан 30-летний мужчина, который до этого уже был судим.
При досмотре силовики нашли у него неизвестное вещество массой 7,5 граммов. Позже экспертиза показала, что это был мефедрон.
- В процессе работы с задержанным оперативникам городского отдела по контролю за оборотом наркотиков удалось установить, что запрещенное вещество ему сбыл его родной брат. В последующем подозреваемый должен был осуществить так называемые «закладки», - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
Полицейские поехали на квартиру к брату. Но, к удивлению силовиков, наркотиков в жилище не было. Но силовикам удалось разговорить наркодельца.
- В ходе проведенной беседы второй подозреваемый признался, что вынес «криминальный товар» из дома, когда его брат перестал выходить на связь. Мужчина в сопровождении полицейских проследовал в близлежащий продуктовый магазин, где из ящика для хранения личных вещей покупателей был извлечен увесистый пакет. В нем оказались электронные весы, упаковочные материалы и несколько свертков с неизвестным веществом. Общий вес изъятого составил более 640 граммов, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.
Экспертиза показала, что вещество также является мефедроном. В итоге против двух братьев завели уголовные дела по части четыре статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Сейчас оба мужчины находятся под стражей.
Вот такую ямку вырыла женщина, пока ее супруг стоял у машины. Фото: УМВД по Екатеринбургу
На следующий день - 9 апреля – сотрудники ГИБДД Екатеринбурга в ходе патрулирования заметили в районе 9-го километра Московского тракта припаркованный на обочине автомобиль Kia Rio. Рядом с машиной находился 37-летний мужчина.
- Полицейским он пояснил, что остановился подкачать колесо. Однако нервное поведение мужчины вызвало подозрение у полицейских, которые приняли решение осмотреть близлежащую территорию. Примерно в ста метрах от машины в лесу была выявлена женщина 1988 года рождения, которая оказалась супругой водителя, - рассказали в полиции.
Свертки прятали в лесу. Фото: УМВД по Екатеринбургу
ИСТОЧНИК KP.RU