2020-04-11T08:44:02+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полиция поймала «закладчиков», у которых было больше двух килограммов наркотиков

Сейчас два брата, а также супружеская пара находятся под стражей
Евгений Стоянов
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Свертки с запрещенным веществом лежали в ящике в продуктовом магазине. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуСвертки с запрещенным веществом лежали в ящике в продуктовом магазине. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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На этой неделе полицейские уральской столицы провели несколько успешных операций по пресечению незаконного оборота наркотиков. За два дня силовики изъяли из незаконного оборота наркотиков, общим весом более двух килограммов.

Так, 8 апреля сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан 30-летний мужчина, который до этого уже был судим.

При досмотре силовики нашли у него неизвестное вещество массой 7,5 граммов. Позже экспертиза показала, что это был мефедрон.

- В процессе работы с задержанным оперативникам городского отдела по контролю за оборотом наркотиков удалось установить, что запрещенное вещество ему сбыл его родной брат. В последующем подозреваемый должен был осуществить так называемые «закладки», - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские поехали на квартиру к брату. Но, к удивлению силовиков, наркотиков в жилище не было. Но силовикам удалось разговорить наркодельца.

- В ходе проведенной беседы второй подозреваемый признался, что вынес «криминальный товар» из дома, когда его брат перестал выходить на связь. Мужчина в сопровождении полицейских проследовал в близлежащий продуктовый магазин, где из ящика для хранения личных вещей покупателей был извлечен увесистый пакет. В нем оказались электронные весы, упаковочные материалы и несколько свертков с неизвестным веществом. Общий вес изъятого составил более 640 граммов, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что вещество также является мефедроном. В итоге против двух братьев завели уголовные дела по части четыре статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Сейчас оба мужчины находятся под стражей.

Вот такую ямку вырыла женщина, пока ее супруг стоял у машины. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Вот такую ямку вырыла женщина, пока ее супруг стоял у машины. Фото: УМВД по Екатеринбургу

На следующий день - 9 апреля – сотрудники ГИБДД Екатеринбурга в ходе патрулирования заметили в районе 9-го километра Московского тракта припаркованный на обочине автомобиль Kia Rio. Рядом с машиной находился 37-летний мужчина.

- Полицейским он пояснил, что остановился подкачать колесо. Однако нервное поведение мужчины вызвало подозрение у полицейских, которые приняли решение осмотреть близлежащую территорию. Примерно в ста метрах от машины в лесу была выявлена женщина 1988 года рождения, которая оказалась супругой водителя, - рассказали в полиции.

Свертки прятали в лесу. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Свертки прятали в лесу. Фото: УМВД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Екатеринбурге полиция поймала «закладчиков», у которых было больше двух килограммов наркотиков
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