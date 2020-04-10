На Урале перед началом смены всем должны измерять температуру: теперь официально

10 Апр 2020 2020-04-10T20:19:41+03:00

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Главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских подписал новое постановление «О введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области». Согласно ему во всех организациях сотрудникам перед началом смены должны измерять температуру. Тех, у которых она окажется повышенной, будут отстранять от работы и спрашивать не контактировал ли человек с заболевшими или вернувшимися из другой страны или города.

При входе во всех организациях должны быть антисептики или дезинфицирующие салфетки. В рамках профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции организациям нужно сократить контакты между сотрудниками. Например, разместить их на разных этажах или распределить работу по сменам.

Кроме того руководителям нужно ограничить перемещение сотрудников организации во время обеденного перерыва. А при наличии столовой организовать обед по расписанию. Массовые мероприятия, то есть, например корпоративы, под запретом.

Согласно документу, у сотрудников должен быть пятидневный запас дезинфицирующих средств, масок и перчаток. Помещения должны регулярно проветриваться, а поверхности обрабатываться.

Работников старше 65 лет, лиц, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременных рекомендуется временно отстранить от работы или отправить на самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU