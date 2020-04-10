«В студии буду бить тарелки и стрелять из пистолета»: Юлия Михалкова рассказала, как будет записывать аудиоформат своей книги

10 Апр 2020 2020-04-10T19:58:16+03:00

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Юлия Михалкова рассказала, как будет записывать аудиоформат своей книги «Не говори мужчинам нет». Экс-участница «Уральских пельменей» поделилась, что вдохновением для его создания послужили ее детские воспоминания о радиоспектаклях, которые транслировали в 90-е годы. Пельмешка любила их слушать, лежа на кровати и мечтательно глядя в потолок.

-В аудиоверсии книги будет не только мой голос, но и сотни возникающих по сюжету звуков, - написала Юлия Михалкова в своем Instagram. - В студии звукозаписи буду с ассистентами бить тарелки, стрелять из пистолета, расплескивать воду, а также имитировать гул реактивного самолета.

По ее мнению, эффект от прослушивания аудиоформата книги «Не говори мужчинам нет» должен быть потрясающий - словно вы уснули в партере драмтеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU