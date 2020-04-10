Как сдать экзамен на права во время ограничений, введенных из-за коронавируса: отвечает свердловский губернатор

10 Апр 2020 2020-04-10T19:24:21+03:00

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Губернатор Свердловской области продолжает отвечать на вопросы уральцев, касающиеся как жизни жителей региона, так и работы различных организаций. Сегодня Евгений Куйвашев ответил на вопрос о работе автошкол и сдаче экзаменов на водительские права. Глава региона рассказал, что в ГИБДД изменили правила сдачи экзамена на время распространения коронавирусной инфекции.

- Для того чтобы минимизировать риски, максимально сокращены количество и численный состав учебных групп, сдающих экзамены. К экзаменам не допускают учеников с симптомами ОРВИ, - объяснил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Также губернатор отметил, что экзамены и получение водительского удостоверения теперь будут вестись только по предварительной записи через портал Госуслуг. На вопрос, как сдавать на права, если подготовка перенесена на время режима самоизоляции, Евгений Куйвашев добавил, что уверен, что автошколам невыгодно выводить на экзамен учеников, объективно не готовых к аттестации.

ИСТОЧНИК KP.RU