Нужно только заявление и резюме: для дистанционной постановки уральцев на учет в центр занятости заработал еще один сайт

10 Апр 2020 2020-04-10T18:57:59+03:00

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Для дистанционной постановки уральцев на учет в центр занятости сегодня заработал еще один сайт. Теперь документы принимаются через общероссийскую базу вакансий «Работа в России» www.trudvsem.ru. Для того, чтобы встать на учет в качестве безработного нужно отправить только заявление и резюме.

Как рассказали в департаменте информационной политики справки, и другие сведения будут поступать из органов власти по системе межведомственного взаимодействия. Напомним, что сейчас из-за пандемии коронавируса центр занятости в Свердловской области также работает с гражданами в дистанционном режиме.

- Основная задача сегодня - снизить социальную напряженность и разъяснить порядок действий тем, кто в экономически трудное время остался без работы, - рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

По его словам, на горячую линию департамента с начала апреля поступило уже более тысячи звонков жителей области, касающиеся постановки на учет, выплаты пособия по безработице, поиску работы и другим вопросам. Кроме этого, на сайт департамента в день поступает от 100 до 200 вопросов.

Ранее мы рассказывали, какие проблемы возникли у уральцев с работой после введения различных мер из-за коронавирусной инфекции, кому положена компенсация и как оформить пособие по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU