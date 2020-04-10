2020-04-10T18:59:56+03:00
Общество

В Свердловской области водителей будут предупреждать о передвижных камерах

Перед передвижными комплексами фиксации нарушений ПДД поставили знаки
Алина СУРИНА
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Водители не смотря на предупреждающие знаки о камерах на треногах, все равно ими недовольныВодители не смотря на предупреждающие знаки о камерах на треногах, все равно ими недовольныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области водителей будут предупреждать о камерах на треногах. Как рассказали в госавтоинспекции, ранее предупреждающие таблички устанавливались только перед стационарными комплексами. Сейчас перед передвижными комплексами фиксации нарушений ПДД поставили знаки «Фотофиксация». Но недовольных водителей камерами на треногах меньше не стало.

- И если еще недавно многие автомобилисты были недовольны тем, что таблички «Фотофиксация» отсутствовали перед передвижными комплексами, хотя это было разрешено законодательно, то теперь, когда таблички установлены, их наличие также не устраивает автовладельцев, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Как рассказали в ГИБДД региона несколько знаков уже испортили. Также там отметили, что за повреждение технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Госавтоинпекторы напомнили, что работа камер направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах региона и все комплексы выставляются исключительно на основании статистики по ДТП, в которых погибли или пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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