10 Апр 2020 2020-04-10T17:31:02+03:00

С понедельника общественный транспорт может начать ходить по прежнему графику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта мера позволит снизить количество пассажиров в транспорте, в период пандемии коронавируса

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Общественный транспорт в Екатеринбурге начнет ходить в обычном режиме. Такое решение принял глава города Александр Высокинский. Эта мера позволит снизить количество пассажиров в транспорте, в период пандемии коронавируса.

- Глава Екатеринбурга принял принципиальное решение, но для его реализации потребуется определенное время, - рассказали в администрации города.

Как рассказали в администрации, скорее всего транспорт пойдет по прежнему графику в понедельник. Напомним, что сейчас он ездит в режиме выходного дня. То есть промежутки между движением составов увеличены.

ИСТОЧНИК KP.RU