Общественный транспорт в Екатеринбурге начнет ходить в обычном режиме
Общественный транспорт в Екатеринбурге начнет ходить в обычном режиме. Такое решение принял глава города Александр Высокинский. Эта мера позволит снизить количество пассажиров в транспорте, в период пандемии коронавируса.
- Глава Екатеринбурга принял принципиальное решение, но для его реализации потребуется определенное время, - рассказали в администрации города.
Как рассказали в администрации, скорее всего транспорт пойдет по прежнему графику в понедельник. Напомним, что сейчас он ездит в режиме выходного дня. То есть промежутки между движением составов увеличены.
ИСТОЧНИК KP.RU