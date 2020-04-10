«Некуда было идти»: мать, оставившая ребенка охраннику «Антея» в Екатеринбурге, объяснила свой поступок

10 Апр 2020 2020-04-10T17:18:25+03:00

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Мать, оставившая ребенка охраннику «Антея» в Екатеринбурге позавчера ночью, объяснила свой поступок. Девушка рассказала сотрудникам полиции, что ей некуда было идти с ребенком. Девушку нашли в одном из скверов города. Об этом рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

- Сейчас с ней работают. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное решение, - рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, как рассказал охранник сотрудникам полиции, девушка зашла в «Антей» с малышом и попросила посидеть в холле погреться. Ей не стали отказывать. Немного позже она попросила мужчину остаться с малышом, а сама якобы пошла за мужем. Но за ребенком мать не вернулась. Охранник вызвал полицию. Малыша из «Антея» доставили в больницу с общим переохлаждением и обморожением стоп первой степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU