Правительство РФ увеличило максимальную сумму ипотеки для отсрочки по кредиту

10 Апр 2020 2020-04-10T16:49:24+03:00

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Премьер министр России Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы». Таким образом, заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, - сказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Как сообщает сайт kp.ru, для Москвы предельный размер составит 4,5 миллионов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ - 3 миллиона рублей. Для остальных субъектов РФ - два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU