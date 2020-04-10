Правительство РФ увеличило максимальную сумму ипотеки для отсрочки по кредиту
Премьер министр России Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы». Таким образом, заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком.
- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, - сказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Как сообщает сайт kp.ru, для Москвы предельный размер составит 4,5 миллионов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ - 3 миллиона рублей. Для остальных субъектов РФ - два миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU