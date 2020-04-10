2020-04-10T14:37:41+03:00
Происшествия

Южанина, обвиняемого в убийстве молодой екатеринбурженки, оставили в СИЗО

Решение Чкаловского районного суда пытались оспорить
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области / соцсетиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области / соцсети
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Сегодня днем, 10 апреля, в Свердловском областном суде состоялось заседание по делу южанина Лоченбека Низомидинова, которого обвиняют в убийстве 19-летней Яны Смирновой. Напомним, девушка пропала еще 28 февраля, а спустя три недели ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в 30-ти километрах от Екатеринбурга, около поселка Рассоха.

23 марта Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил южанина в СИЗО до 13 мая. Однако постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции.

- По итогам апелляционного рассмотрения жалоба защитника была оставлена без удовлетворения, а постановление Чкаловского суда – без изменения. Под арестом обвиняемый пробудет до 13 мая, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее стало известно, что девушка была задушена из ревности: она общалась с обвиняемым и собиралась уехать в Башкирию, к своему молодому человеку. А первый, узнав об этом, приревновал. Это и стало мотивом убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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