2020-04-10T14:23:24+03:00
Общество

Прорыв трубы на перекрестке Уралмаша в Екатеринбурге починят до вечера

В 62-х ближайших домах снизили параметры подачи отопления и горячей воды
Мария Трапезникова
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Фото: Светлана ТимченкоФото: Светлана Тимченко
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Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов – Челюскинцев прорвало трубу. Его сразу же перекрыли, а на участок выехали ремонтные бригады. Чтоб устранить прорыв, жителям 62-х ближайших домов времени снизили параметры тепла и горячей воды.

- Выход поды на поверхность был зафиксирован в 6:45, специалисты ЕТК локализовали участок и приступили к поиску повреждения, не совпадающего с местом выхода воды. Повреждение обнаружили в 14:40, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Сейчас на перекрестке работают пять специалистов – они меняют изношенный участок магистрального трубопровода диаметром 500 миллиметров. Закончить ремонт планируется до 23:00, однако рабочие постараются управиться быстрее. После этого воду и отопление подадут в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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