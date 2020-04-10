2020-04-10T14:14:15+03:00
Общество

Уральский депутат, решивший отдать свое тело на опыты Трампу: коронавирус – афера, и мы на нее повелись

Есть в Свердловской области проблемы пострашнее коронавируса
Лев ИСТОМИН
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Коронавирус - не главная проблема страныКоронавирус - не главная проблема страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил свое тело для испытаний вакцины против коронавируса президенту США Дональду Трампу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

- Весь мир работает над созданием вакцины. Наиболее близко к этому подошли ученые из Германии и США. Сейчас они ищут добровольцев для проведения испытаний. Подумал, что надо что-то хорошее сделать для людей. Как у нас воспринимают депутата: вор, взяточник, гад, - рассказывает Вячеслав Вегнер в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург». – Много заявок на участие в испытаниях молодых. Зачем ими рисковать? А я как раз в группе риска, поэтому решил предложить свое бренное тело.

Свердловский депутат, который завещал свое тело для опытов: COVID-19 — это мировая афера

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ПУГАЛКА, КОТОРАЯ СРАБОТАЛА

- Как Вы относитесь к ситуации с коронавирусом?

- Это афера века, разработанная определенными людьми. Если посмотреть на фондовый рынок, на нашу нефть, на ситуацию в Китае, который сегодня скупает дешевую нефть, заполняет свои хранилища, то многое встает на свои места.

Что сделала Федеральная резервная система Китая? Они выпустили дополнительно 2 триллиона долларов, и на это скупают активы. Из-за коронавируса бедные стали беднее, а богатые – богаче. А в это время не мешало бы прислушаться к уважаемым докторам – Рошалю, Мясникову, которые говорят: успокойтесь, это обычный грипп.

- Разве можно провернуть такую аферу в масштабах мира?

- Легко. Интересы бизнеса всегда преобладают. И мы на их очередную аферу повелись, к сожалению. Я думаю, что руководители страны понимают, что их втянули в сомнительную ситуацию. Поэтому сейчас все постепенно начинают открывать.

Не надо людей запугивать. Сегодня у нас есть все инструменты для преодоления этой ситуации. То, что сделал президент Владимир Путин, это пинок под задницу тем, кто не хотел заниматься этой проблемой. Он дополнительно выдал правовой акт, который не имеет никакого значения.

У нас же есть закон о санэпиднадзоре, где написано: губернаторы обязаны обеспечить все мероприятия в сложных ситуациях.

РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА – НЕ КОРОНАВИРУС

- Почему в период самоизоляции работают областные депутаты?

- Путин сказал, что органы власти работают. Плюс предпринимательское сообщество от нас требует, чтобы мы работали, принимали законы, которые помогут им выжить.

Вячеслав Вегнер. Фото: КП

Вячеслав Вегнер. Фото: КП

С моей точки зрения, есть некая хитрость: нам говорят, что все плохо, но режим ЧС не вводят, потому что все понимают, что нет никакой пандемии.

Если уж говорить о реальных проблемах, то у нас в области это туберкулез, в год в Свердловской области выходит на свободу порядка 14 тысяч сидельцев, из которых 10-12 тысяч остаются в нашей области. Среди них очень большой процент с туберкулезом.

У нас нет стационара, у нас в Екатеринбурге есть больница, куда люди со всей области утром едут лечиться, а вечером разъезжаются. Потому что там дневной стационар. Вот где проблема! А коронавирус – это пугалка, которая сработала.

ВЛАСТЬ ВСЕ РАВНО РАСКОШЕЛИТСЯ

- Пугалка с последствиями. Все чаще слышно, что вернутся «90-е» с безработицей, преступностью…

- Новое поколение не видело 90-е годы, они не знают, что это такое. Их возвращение невозможно. Когда мы входили в 90-е, в стране не были ни копейки денег, а сегодня мы говорим о той подушке в виде 500 миллиардов долларов в виде золота.

Если посмотреть график, за последние полтора года мы добавили больше 100 миллиардов долларов. Эти деньги скопили из-за нормальной стоимости нефти. Поэтому сейчас все равно раскошелятся, помощь осуществляться будет.

- Почему во всем мире людям помогают, а у нас даже школьникам пайки не дают?

- У нас есть бюджет Свердловской области, а есть город Москва – это некий оазис, не связанный с другой страной. Мы с вами «замкадыши».

ИСТОЧНИК KP.RU

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