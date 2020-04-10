2020-04-10T14:13:41+03:00
Общество

По 250 в день: к концу апреля на Урале увеличат производство аппаратов ИВЛ в 10 раз

Теперь эту медтехнику вместо трех предприятий будут выпускать около 50-ти
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений Куйвашев в InstagramФото: Евгений Куйвашев в Instagram
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К концу апреля в Свердловской области планируется увеличить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 250 в день. Новостью поделился губернатор Куйвашев на своей странице в Instagram.

Напомним, что аппараты жизненно необходимы тем пациентам, у которых из-за коронавируса начались различные осложнения. На сегодняшний день в регионе сразу три крупных завода занимаются производством аппаратов ИВЛ. Каждый из них – по 25 штук в сутки.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

- Однако, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, было принято решение об увеличении их мощностей в 10 раз. Всего в регионе расположено более 50 предприятий, выпускающих широкий спектр продукции медназначения. Среднегодовой объем ее выпуска превышает 6,5 миллиардов рублей, - рассказал губернатор. – Чтобы помочь отрасли развиваться, сегодня на совещании с участием замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова было принято решение о создании федерального консорциума разработчиков и производителей медтехники.

Соглашение уже подписали руководители концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Корпорации тактического ракетного вооружения, концерна «Моринформсистема-Агат», АО «Швабе», Концерна радиоэлектронных технологий. Благодаря такому сотрудничеству получится наладить взаимодействия между производителями медтехники, а также бизнеса – с органами власти и профильными ассоциациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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