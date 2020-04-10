Волонтеры Свердловской железной дороги помогают ветеранам, находящимся на самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T14:06:18+03:00

Волонтерское движение развернуто в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Нижнем Тагиле, Сургуте и других населенных пунктах

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На Свердловской железной дороге активизирована работа по оказанию социальной помощи неработающим пенсионерам, находящимся в режиме самоизоляции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

С 1 апреля на базе Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики СвЖД создан единый волонтерский штаб, координирующий работу более 120 активистов во всех регионах магистрали. Волонтерское движение развернуто в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Нижнем Тагиле, Сургуте и других населенных пунктах.

В первую очередь помощь волонтеров оказывается ветеранам железной дороги, одиноким пожилым людям, пенсионерам с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры приобретают для них продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, решают различные бытовые вопросы, оказывают моральную поддержку. Также в штаб поступают обращения по вопросам оказания медицинской помощи. К их решению подключается Свердловская дирекция здравоохранения. Содействие волонтерам также оказывают дирекция социальной сферы СвЖД, региональный совет ветеранов СвЖД, дорожная профсоюзная организация.

Волонтёры Свердловской железной дороги помогают ветеранам, находящимся на самоизоляции.

Все добровольные помощники перед началом работы проходят обязательный инструктаж по соблюдению необходимых мер безопасности. Им выдают средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, кожные антисептики. Все волонтеры-железнодорожники одеты в яркие брендированные жилеты.

Для связи с ветеранами в волонтерском штабе организован колл-центр. Позвонив на бесплатный многоканальный номер 8-800-775-24-47, пенсионеры могут получить интересующую их информацию, оставить заявку на оказание социальной помощи. Кроме того, ежедневно волонтеры сами обзванивают пенсионеров, чтобы узнать их потребности и спланировать дальнейшую работу. Всего за первую неделю работы штаба принято 65 заявок, порядка 30 пенсионеров уже получают помощь на регулярной основе.

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В настоящее время на Свердловской железной дороге почти 30 тысяч неработающих пенсионеров в возрасте старше 65 лет. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, эта категория граждан входит в главную группу риска по тяжелым осложнениям в случае развития коронавирусной инфекции. Поэтому им рекомендуется строго соблюдать режим самоизоляции.