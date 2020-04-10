2020-04-10T13:58:17+03:00
Общество

В горздраве Екатеринбурга рассказали, какие бригады скорой помощи получат доплату от Путина и Куйвашева

Такие меры благодарности решили выделить тем, кто работает с заболевшими коронавирусом
Мария Трапезникова
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Такие меры благодарности решили выделить тем, кто работает с заболевшими коронавирусомТакие меры благодарности решили выделить тем, кто работает с заболевшими коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В своем недавнем обращении Президент РФ Владимир Путин объявил, что все медицинские работники, которые имеют дело с людьми, заболевшими коронавирусом, получат ежемесячные доплаты. Такие же меры благодарности пообещал выделить и губернатор Куйвашев.

А в горздраве Екатеринбурга объяснили, какие медработники смогут получить обещанные премии.

- Аванс на скорой помощи за март выдан всем сотрудникам в полном объеме. Зарплата за март будет выдана всем и без задержек. Необходимый объем финансовых средств в счете ССМП есть, иначе и быть не может, - рассказала пресс-секретарь горздрава Татьяна Ауст.

По ее словам, дополнительные областные гранты за март получат все бригады «скорых», которые участвовали в перевозке пациентов с подтвержденным коронавирусом и «контактных».

А начиная с апреля, доплаты от региона будут получать только сотрудники подстанции №15, «так как с начала апреля все перевозки, связанные с коронавирусом, были выведены только на эту подстанцию». Пока что в горздраве нет полной информации о федеральных доплатах, которые анонсировал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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