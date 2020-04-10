2020-04-10T13:25:28+03:00
Общество

Шесть человек, возвращавшихся из Санкт-Петербурга, доставили в ГКБ №40 из-за подозрения на коронавирус

Они могли контактировать с заболевшим COVID-19, который также ехал этим поездом
Мария Трапезникова
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Они могли контактировать с заболевшим COVID-19, который также ехал этим поездомОни могли контактировать с заболевшим COVID-19, который также ехал этим поездомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром на станцию «Екатеринбург – Пассажирский» приехали несколько автомобилей скорой помощи. В прибывший из Санкт-Петербурга поезд зашли медики в защитных костюмах и вывели из вагона шесть человек.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, пассажиров действительно сняли с поезда. Их сразу же госпитализировали в ГКБ №40, поскольку они находились в одном поезде с человеком, заразившимся COVID-19, и, возможно, с ним контактировали.

Сейчас все шестеро под присмотром медиков и проходят все необходимые процедуры.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально подтвержден 61 человек с COVID-19. Но при этом 32 пациента уже полностью вылечились и были отправлены по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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