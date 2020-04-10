2020-04-10T12:44:05+03:00
Общество

В тройке лучших: вклад УБРиР «Хорошее начало» вошел в народный рейтинг

Эксперты оценивали количество переходов пользователей на страницу того или иного банковского продукта
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В конце марта УБРиР улучшил условия по этому вкладу, повысив доходность до 7% годовыхВ конце марта УБРиР улучшил условия по этому вкладу, повысив доходность до 7% годовыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вклад «Хорошее начало» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вошел в топ-3 самых популярных вкладов марта по версии информационного агентства «БанкИнформСервис» (https://bankinform.ru/news/singlenews.aspx?newsid=104500). При составлении рейтинга эксперты оценивали количество переходов пользователей на страницу того или иного банковского продукта на портале.

Напомним, в конце марта УБРиР улучшил условия по этому вкладу, повысив доходность до 7% годовых. Вклад «Хорошее начало» открывается в несколько кликов – в интернет-банке или мобильном приложении. Сейчас, когда многие стремятся придерживаться карантина и лишний раз не выходить на улицу, открытие вклада и управление им в онлайн-режиме будет очень кстати. Согласно условиям, минимальная сумма открытия составляет 100 000 рублей, разместить деньги можно на срок до 4-х месяцев. Проценты выплачиваются каждые 30 дней.

«Сейчас действительно непростое время для всех. Негативный информационный фон последних недель некоторых вкладчиков приводит в замешательство: люди теряются и не знают, что же делать со своими сбережениями. Но я думаю, что сейчас как никогда важно сохранять спокойствие и рассудительность. В качестве поддержки наших клиентов, УБРиР повысил ставки по одному из самых доходных вкладов – «Хорошее начало», — рассказала руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова. — Также мы позаботились и о клиентах, кто привык приносить свои сбережения в банковский офис. Для вкладов, срок действия которых заканчивается в апреле, УБРиР будет продолжать начислять проценты по текущим ставкам вплоть до 30 мая».

Отметим, что в десятку рейтинга портала «БанкИнформСервис» вошёл ещё один вклад УБРиР — «Удобный». Ставка по нему достигает 6,5% годовых. Минимальная сумма открытия в интернет-банке или мобильном приложении – 1000 рублей.

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