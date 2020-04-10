В Свердловской области отремонтируют 24 улицы, ведущие к больницам

10 Апр 2020 2020-04-10T12:39:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области отремонтируют 24 улицы, которые ведут к больницам, чтобы обеспечить им комфортный и быстрый подъезд «скорых». Чтобы привести дороги в идеальное состояние, дорожники ремонтируют тротуары, обустраивают «зебры», устанавливают светофоры и барьерные ограждения, а также наносят на новое полотно новую разметку.

- В программы ремонтных работ субъекты включают дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе - больницам, поликлиникам, медцентрам, - рассказал замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

В Екатеринбурге в список ремонтов вошли 10 дорог, ведущих к медучреждениям. Половина из них была отремонтирована в 2019 году. В этом году починят: участок улицы Светлореченской от Объездной автодороги до Суходольской, он ведет к областному клиническому психоневролгическому госпиталю для ветеранов войны.

Кроме того, будут ремонтироваться подъездные пути сразу к четырем государственным стоматологиям: участок улицы Академика Бардина от Ясной до Амундсена, участок Луначарского от Малышева до Тверитина, участок Сулимова от Данилы Зверева до Учителей и участок Технической от Ватутина до Надеждинской.

ИСТОЧНИК KP.RU