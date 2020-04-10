«Площадь пожара 200 квадратных метров»: на ЖБИ рядом с заправкой горят два жилых дома

10 Апр 2020 2020-04-10T13:42:03+03:00

Сейчас пожарные пытаются не допустить угрозы распространения огня на соседние здания. Фото: скриншот видео "Инцидент-Екатеринбург" "Вконтакте"

На месте работают шесть пожарных машин

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В эти минуты в районе ЖБИ происходит масштабный пожар. Огнем оказались охвачены два частных жилых дома, один из них расположен по адресу Большой шарташский каменный карьер,3а.

Информацию о ЧП «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- На улице Большой шарташский каменный карьер горят два частных жилых дома. На месте работают шесть единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным площадь пожара – 200 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

К счастью, пожарным удалось справиться с открытым горениемФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас пожарные пытаются не допустить угрозы распространения огня на соседние здания. На месте был создан штаб по пожаротушению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772284" frameborder="0"></iframe> Пожар рядом с заправкой на ЖБИ.Видео: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

На место пожара выезжали медикиФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU