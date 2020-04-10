«Площадь пожара 200 квадратных метров»: на ЖБИ рядом с заправкой горят два жилых дома
В эти минуты в районе ЖБИ происходит масштабный пожар. Огнем оказались охвачены два частных жилых дома, один из них расположен по адресу Большой шарташский каменный карьер,3а.
Информацию о ЧП «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
- На улице Большой шарташский каменный карьер горят два частных жилых дома. На месте работают шесть единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным площадь пожара – 200 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.
К счастью, пожарным удалось справиться с открытым горениемФото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас пожарные пытаются не допустить угрозы распространения огня на соседние здания. На месте был создан штаб по пожаротушению.
Пожар рядом с заправкой на ЖБИ.Видео: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"
На место пожара выезжали медикиФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU