«Подвозили воду от пожарного гидранта»: в уральском поселке на площади в 200 «квадратов» вспыхнули гаражи

10 Апр 2020 2020-04-10T12:19:20+03:00

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Сегодня утром в свердловском поселке Половинном, что в Кировградском ГО, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов около 11:22, на место направили четыре спецмашины и 11 спасателей.

- На улице Минской вспыхнули гаражи на площади в 200 квадратных метров. На месте, помимо спасателей, работала водовозка, которая была предоставлена администрацией поселка, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Тушение огня осложнялось отсутствием водоисточника рядом с гаражами. Поэтому спасатели организовали доставку воды от пожарного гидранта, который находится на расстоянии километра от места пожара.

С огнем справиться удалось только к 13:37. По данным МЧС пострадавших, к счастью, не обнаружено. Сейчас пожарные дознаватели выясняют причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU