2020-04-10T11:59:56+03:00
Происшествия

Охмурил и втерся в доверие: уралец похитил у подруги машину и перепродал за границей

Его поймали, однако полицейские считают, что это не первый подобный случай
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В начале марта в полицию Екатеринбурга пришла местная жительница, которая заявила, что ее знакомый украл ее машину стоимостью 900 тысяч рублей. Она рассказала, что познакомилась с похитителем пару лет назад, и у них сложились доверительные отношения.

Украденную машину она купила с подачи нового знакомого в 2018 году. При этом ее приятель взял все вопросы по подбору машины на себя. Женщина оформила кредит на 700 тысяч и вложила имеющиеся у нее 200 тысяч.

- На следующий день после покупки потерпевшей необходимо было на некоторое время улететь в другой город. Поэтому ее приятель предложил пока оставить машину у него, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Женщина передала ему ключи и документы и уехала.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

А когда она вернулась, друг попросил не забирать машину, обещав подвозить, когда нужно. И обязался оплачивать за нее ежемесячный взнос по кредиту. Но это продлилось недолго – и женщина потребовала вернуть автомобиль, но товарищ перестал выходить на связь.

- Полицейские выяснили, что в мае 2019 года мужчина, используя документы на машину, продал ее гражданке Республики Беларусь, - добавили в городской полиции. – При этом он оформил с добросовестной покупательницей договор купли-продажи от имени законной владелицы. Все вырученные деньги он потратил на себя.

В апреле 31-летнего безработного и ранее судимого за кражу альфонса задержали. На него завели уголовное дело. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до шести лет колонии. Он свою вину признал и был отправлен под стражу.

Однако полицейские считают, что это не первый случай обмана. Поэтому просят всех, кто мог пострадать от рук мужчины, позвонить по телефону: 8 (343) 356-42-04 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Охмурил и втерся в доверие: уралец похитил у подруги машину и перепродал за границей
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