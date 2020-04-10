10 Апр 2020 2020-04-10T11:37:58+03:00

Из-за коронавируса в Екатеринбурге вырос спрос на медиков, водителей и курьеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Аналитики сервиса «Авито.Работа» решили посчитать, какая средняя зарплата была у жителей Екатеринбурга в первом квартале этого года. Они также отметили, что в условиях самоизоляции выросли зарплаты для медиков, водителей и курьеров.

- В первом квартале этого года Екатеринбург был третьим крупным российским городом по размеру среднемесячной зарплаты, составившей 41 200 рублей, - рассказали в пресс-службе «Авито». – За год она выросла на 6,5%, за квартал – снизилась на 0,2%.

Самыми востребованными профессиями стали продавцы, строители, перевозчики, профессионалы автобизнеса и производственники. Их чаще всего искали работодатели в условиях пандемии коронавируса.

Самой высокооплачиваемой группой профессий стали строители – им предлагали, в среднем, 55 600 рублей в месяц. А самыми низкооплачиваемыми – продавцы, они могли рассчитывать на 36,5 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU