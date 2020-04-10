2020-04-10T11:37:58+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Екатеринбурге вырос спрос на медиков, водителей и курьеров

Средняя зарплата составила, в среднем, 41 200 рублей в месяц
Мария Трапезникова
Поделиться:
Из-за коронавируса в Екатеринбурге вырос спрос на медиков, водителей и курьеровИз-за коронавируса в Екатеринбурге вырос спрос на медиков, водителей и курьеровФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Аналитики сервиса «Авито.Работа» решили посчитать, какая средняя зарплата была у жителей Екатеринбурга в первом квартале этого года. Они также отметили, что в условиях самоизоляции выросли зарплаты для медиков, водителей и курьеров.

- В первом квартале этого года Екатеринбург был третьим крупным российским городом по размеру среднемесячной зарплаты, составившей 41 200 рублей, - рассказали в пресс-службе «Авито». – За год она выросла на 6,5%, за квартал – снизилась на 0,2%.

Самыми востребованными профессиями стали продавцы, строители, перевозчики, профессионалы автобизнеса и производственники. Их чаще всего искали работодатели в условиях пандемии коронавируса.

Самой высокооплачиваемой группой профессий стали строители – им предлагали, в среднем, 55 600 рублей в месяц. А самыми низкооплачиваемыми – продавцы, они могли рассчитывать на 36,5 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конкурс исследовательских работ «Победа в сердце каждого живет» стартовал в ЦВО
Шесть человек, возвращавшихся из Санкт-Петербурга, доставили в ГКБ №40 из-за подозрения на коронавирус
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
«Одну маску носим по два дня»: рабочие свердловского завода пожаловались на несоблюдение указа губернатора
В тройке лучших: вклад УБРиР «Хорошее начало» вошел в народный рейтинг
В Свердловской области отремонтируют 24 улицы, ведущие к больницам
«Площадь пожара 200 квадратных метров»: на ЖБИ рядом с заправкой горят два жилых дома
«Подвозили воду от пожарного гидранта»: в уральском поселке на площади в 200 «квадратов» вспыхнули гаражи
Охмурил и втерся в доверие: уралец похитил у подруги машину и перепродал за границей
Из-за коронавируса в Екатеринбурге вырос спрос на медиков, водителей и курьеров
«Используются хлорсодержащие жидкости»: как в Екатеринбурге дезинфицируют остановки
Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже
За сутки медики обследовали почти две тысячи свердловчан
На уральском заводе сварщика насмерть придавило металлической конструкцией
Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше
В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще четыре человека
Свердловская детская железная дорога и технопарк «Кванториум» проводят занятия в дистанционном режиме