«Используются хлорсодержащие жидкости»: как в Екатеринбурге дезинфицируют остановки

10 Апр 2020 2020-04-10T11:31:05+03:00

Остановки моют не только из-за коронавируса, но и просто, чтобы сделать город чистым к лету. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге продолжается «Месячник чистоты». Начался он 23 марта, а закончиться должен 30 апреля. За это время коммунальщики планируют очистить город от накопившейся за зиму грязи и пыли, плюс дезинфицировать его. Работу в каждом районе ведут сотрудники дорожно-эксплуатационного управления. Трудятся они в усиленном режиме, задействуя современную уборочную технику.

Обработка остановок производится хлорсодержащими жидкостями.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Механизированный способ применяем в основном в ночное время суток, - говорит Алексей Данин, начальник участка по содержанию объектов улично-дорожной сети МБУ «Верх-Исетское ДЭУ». - С приходом новой техники стало меньше расходоваться воды, улучшилось и качество уборки. Хотя люди зачастую просто не замечают, как происходит этот процесс. Но это, поверьте, большой труд.

Чтобы коронавирус по городу не распространялся коммунальщики также обрабатывают дезинфицирующими средствами места общего пользования.

- Санитарная обработка производится хлорсодержащими жидкостями, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Обрабатываются остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, ограждения, все места, где теоретически возможно прикосновение человека рукой к поверхности, на которой могут быть вирусы. Тротуары моются специальными шампунями.

Помимо остановок дезинфицируются также и пешеходные переходы и ограждения, все места, к которым могут прикасаться люди.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU