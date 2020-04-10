2020-04-10T11:17:16+03:00
Общество

Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже

ВТБ Капитал Инвестиции расширили перечень валют, доступных к приобретению напрямую
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ Капитал Инвестиции расширили перечень валют, доступных к приобретению напрямую на бирже. Теперь клиенты ВТБ смогут покупать и продавать на валютном рынке Московской биржи китайские юани, английские фунты стерлингов и швейцарские франки за российские рубли. Ранее для таких сделок были доступны только американские доллары и евро. Расширение перечня инструментов сделает операции с валютами более выгодными и увеличит перечень инвестиционных возможностей для клиентов банка.

Обмен валюты напрямую на Московской бирже является более выгодным и доступен онлайн в один клик через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции и личный кабинет на сайте брокера. Визита в отделение банка не требуется, что особенно актуально в условиях режима самоизоляции.

Комиссии за покупку или продажу минимальны. На базовом тарифе «Мой онлайн» брокерская комиссия составит всего 0,05% от суммы сделки, а комиссия биржи — от 1 за операцию. Вывод средств после обмена валюты — бесплатный для сумм до 300 000 в месяц, свыше — 0,2%. Приобретение валюты дает возможность получить инвестиционный доход за счет изменения курсов в дальнейшем, а также делает покупку иностранных ценных бумаг более простой и выгодной.

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы и расширяем перечень инструментов, к которым даем доступ нашим клиентам. Сейчас, когда все операции уходят в онлайн, предоставление прямого доступа для операций с валютами напрямую на бирже – особенно актуально. Быть лучшим партнером в решении любых финансовых задач наших клиентов – наша стратегическая задача», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конкурс исследовательских работ «Победа в сердце каждого живет» стартовал в ЦВО
Шесть человек, возвращавшихся из Санкт-Петербурга, доставили в ГКБ №40 из-за подозрения на коронавирус
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
«Одну маску носим по два дня»: рабочие свердловского завода пожаловались на несоблюдение указа губернатора
В тройке лучших: вклад УБРиР «Хорошее начало» вошел в народный рейтинг
В Свердловской области отремонтируют 24 улицы, ведущие к больницам
«Площадь пожара 200 квадратных метров»: на ЖБИ рядом с заправкой горят два жилых дома
«Подвозили воду от пожарного гидранта»: в уральском поселке на площади в 200 «квадратов» вспыхнули гаражи
Охмурил и втерся в доверие: уралец похитил у подруги машину и перепродал за границей
Из-за коронавируса в Екатеринбурге вырос спрос на медиков, водителей и курьеров
«Используются хлорсодержащие жидкости»: как в Екатеринбурге дезинфицируют остановки
Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже
За сутки медики обследовали почти две тысячи свердловчан
На уральском заводе сварщика насмерть придавило металлической конструкцией
Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше
В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще четыре человека
Свердловская детская железная дорога и технопарк «Кванториум» проводят занятия в дистанционном режиме