За сутки медики обследовали почти две тысячи свердловчан

10 Апр 2020 2020-04-10T11:14:38+03:00

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По данным свердловского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 апреля, за минувшие сутки специалисты провели 2 159 исследований проб на коронавирус. Напомним, что анализы берут только у тех людей, у кого для этого есть показатели: либо симптомы ОРВИ, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.

- За сутки медики обследовали 1 993 человека. Всего же, с начала февраля, специалисты провели 32 103 исследования и обследовали 26 162 человека, - уточнили в оперштабе.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально подтвержден 61 случай заболевания коронавирусом. Последние два заболевших – жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Но есть и хорошие новости: 32 человека полностью поправились и были выписаны домой.

ИСТОЧНИК KP.RU