2020-04-10T11:01:49+03:00
Происшествия

На уральском заводе сварщика насмерть придавило металлической конструкцией

Следователи завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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Днем 7 апреля на свердловском заводе в Первоуральске произошла трагедия: погиб 30-летний сварщик. Мужчина работал в цеху с тяжелой металлической конструкцией. И при подготовке к ее перемещению конструкция съехала и придавила его.

- В результате произошедшего мужчина получил травму живота и грудной клетки, в связи с чем был срочно госпитализирован в больницу. Однако врачи не смогли спасти ему жизнь, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

После смерти сварщика следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас проводится комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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