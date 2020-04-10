Потребность в общении растет: в «Маркете Tele2» покупают больше

10 Апр 2020 2020-04-10T10:56:59+03:00

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Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов на площадке «Маркет Tele2» в первые недели удаленной работы и самоизоляции. С 16 по 31 марта количество купленных минут на Урале увеличилось на 29%, а гигабайтов – на 25% в сравнении с первыми неделями месяца.

«Маркет Tele2» становится все более востребованным среди абонентов в условиях, когда все бизнес-процессы переведены в онлайн, а общение с близкими доступно только в удаленном режиме. Так, 16–31 марта на 13% увеличилось количество выставленных лотов в макрорегионе «Урал» по сравнению с началом месяца. В Центральной России предложений стало на 16% больше.

Чаще всего пользователи покупают гигабайты – 84% от общего количества сделок по всем регионам присутствия оператора. В отчетный период абоненты Tele2 на Урале приобрели на 25% больше трафика, чем в первые недели марта. Активнее всего гигабайты покупали в Поволжье: там прирост во второй половине месяца составил 45%. На Северо-Западе количество покупаемого трафика за последние две недели марта увеличилось на 41%, а в Черноземье – на 40%. Жители столичного региона купили гигабайтов на 30% больше, чем в начале месяца. Это можно объяснить тем, что с 16 марта абоненты оператора начали готовиться к режиму самоизоляции, управляя своим тарифным планом и расширяя пакет интернет-трафика для работы на дому и досуга.

Недостаток общения привел к повышенному спросу на такую консервативную услугу, как голосовая связь. Во второй половине марта число купленных на площадке минут в макрорегионе «Урал» выросло на 29%, а по всем регионам совокупно – на 35%. Наибольшую активность проявили абоненты в Московском регионе и на Северо-Западе. За последние недели марта они купили минут на 49% больше, чем в первой половине месяца. В Центральной России клиенты приобрели минут на 48% больше, а на Юге – на 35%. При этом за последние две недели марта количество купленных лотов с SMS снизилось на 30%.

Сервис «Маркет Tele2» представляет собой бесплатную онлайн-площадку, которая позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных лотов. Вырученные средства поступают на счет телефона абонента, и их можно использовать на оплату услуг связи. Действуя по «Другим правилам», Tele2 предлагает абонентам самостоятельно распоряжаться пакетом своего тарифного плана. Подробнее о том, на каких тарифах доступен «Маркет Tele2», по ссылке.

Tele2 напоминает, что стать абонентом оператора можно, не выходя из дома. Клиенты могут оформить заказ нового номера онлайн в интернет-магазине Tele2. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а абонент самостоятельно зарегистрирует ее в мобильном приложении ID.Abonent. Чтобы воспользоваться приложением, необходимо просканировать камерой телефона паспорт и сделать селфи.