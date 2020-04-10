2020-04-10T10:45:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще четыре человека

Теперь в регионе 32 выздоровевших
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще четыре человекаВ Екатеринбурге от коронавируса вылечились еще четыре человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отличные новости для жителей Свердловской области: еще четыре человека, у которых подтвердился коронавирус, вылечились. Их повторно обследовали и выписали домой. Поэтому теперь в регионе 32 выздоровевших пациента.

Однако сегодня стало известно, что еще у двух уральцев подтвердился диагноз – у жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила, о котором мы писали накануне.

- Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по всем случаям проводятся эпидемиологические расследования, устанавливается круг контактов заболевших, в отношении установленных проводятся противоэпидемические мероприятия, - добавили в оперштабе.

Врачи оценивают состояние троих пациентов как тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Всего же в регионе официально зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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