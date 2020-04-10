2020-04-10T10:23:29+03:00
Общество

Свердловская детская железная дорога и технопарк «Кванториум» проводят занятия в дистанционном режиме

Учебный процесс в этих профориентационных учреждениях не только не прервался, но и дополнился новыми возможностям
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ДЖД на дистанционкеДЖД на дистанционке
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Занятия на Свердловской детской железной дороге (ДЖД) и в технопарке «Кванториум», организованном на ее базе, с 18 марта проводятся дистанционно. Благодаря широкому использованию современных технологий, учебный процесс в этих профориентационных учреждениях не только не прервался, но и дополнился новыми возможностями. В настоящее время основное внимание уделяется развитию интерактивных, игровых, творческих форм работы с детьми.

Для взаимодействия между преподавателями и воспитанниками используются онлайн-платформы, приложения-мессенджеры, группы в социальных сетях и другие сервисы. Новый материал предоставляется в виде презентаций, видеоуроков, конспектов, проводятся вебинары. Обратная связь осуществляется в форме тестов, опросов, творческих заданий. Практикуются совместные просмотры учебных материалов, групповые обсуждения, разбор домашних заданий, общение в специализированных чатах. Так, например, в чате, посвященном техническому английскому языку, кванторианцы переписываются исключительно на этом иностранном языке.

На ДЖД на дистанционное обучение переведены все девять учебных смен, а также студия железнодорожного моделирования и макетирования. Заочно занимаются и юные железнодорожники, которые дополнительно выбрали обучение специальностям монтер пути, монтер СЦБ, осмотрщик вагонов, проводник пассажирского вагона, дежурный по станции, машинист тепловоза, терминально-логистический комплекс, паровозное дело.

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Свердловская ДЖД и технопарк Кванториум проводят занятия в дистанционном режиме.

Свердловская детская железная дорога в Екатеринбурге является центром дополнительного обучения и профориентации школьников. На ДЖД занимаются 1600 детей в возрасте от 10 до 16 лет. Курс обучения рассчитан на 4 и 6 лет. С октября по май ребята изучают теорию, а летом проходят производственную практику на малой магистрали в ЦПКиО им. Маяковского.

Технопарк «Кванториум», созданный на базе ДЖД, – инновационная площадка для интеллектуального развития и досуга детей и подростков. Около 400 воспитанников в возрасте от 11 до 17 лет проходят обучение по таким направлениям (квантумам), как промышленный дизайн, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум, хайтек, ПромРобо (промышленные роботы) и энерджи (энергетика).

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Свердловская детская железная дорога и технопарк «Кванториум» проводят занятия в дистанционном режиме