Екатеринбурженку отправили под суд за махинации с пропиской во время записи ребенка в первый класс

10 Апр 2020 2020-04-10T10:20:08+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в махинациях с пропиской. Уголовное дело на нее было заведено после прокурорской проверки соблюдения ФЗ во время записи детей в 1 класс в гимназии №120.

Проверка показала, что одна из родителей использовала во время подачи заявления недействительную прописку своей дочери.

- По информации Отдела по вопросам миграции и МКУ «Центр муниципальных услуг», в данном жилом помещении ребенок не зарегистрирован, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Таким образом, свидетельство о регистрации несовершеннолетней по месту пребывания не выдавалось, указанный документ имеет признаки подделки.

Уголовное дело, заведенное на женщину, направлено в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU