В свердловскую больницу за 12 миллионов купили медоборудование

10 Апр 2020 2020-04-10T10:00:24+03:00

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В горбольницу Каменска-Уральского, что в Свердловской области, поступила большая партия высокотехнологичного оборудования: электрохирургические высокочастотные аппараты, рентгенохирургическая установка и электроимпульсный литотриптор. Все это оборудование стоит порядка 12 миллионов рублей.

При оперативных вмешательствах все это оборудование позволяет снижать кровопотери, минимизировать повреждение иссеченных тканей, ускорить процесс заживления операционной раны и облегчить восстановительный период после операции.

- Электрохирургические высокочастотные аппараты применяются оперирующими докторами в любых хирургических направлениях для иссечения тканей в полостных операциях, коагуляции тканей, абляции новообразований, легировании сосудов и для лечения посредством кавитационного воздействия воспалительных инфекций и гнойно-некрозных патологий, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Сменные насадки позволяют оперативно менять режим применения. Возможен выбор ножного или ручного управления.

Рентгеновская установка будет использоваться для эндоскопических вмешательств, чтобы проводить интервенции без разрезов с использованием местной анестезии. А электроимпульсный литотриптор предназначен для контактного разрушения камней в мочевыделительной системе человека.

ИСТОЧНИК KP.RU