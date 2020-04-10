Спрятал пакетики в ванной: уральца отправили на восемь лет в колонию за сбыт наркотиков
В Сысерти, что под Екатеринбургом, отправили под суд жителя Арамиля, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Мысль начать продавать запретные вещества у него возникла в сентябре прошлого года. Через Интернет он связался с неустановленным человеком, по указанию которого перечислил на биткоин-кошелек пять тысяч. В обмен на это получив доступ к переписке наркосбытчиков.
- Он взял на себя обязательства по получению у неустановленных лиц наркотиков, дальнейшему хранению их у себя в квартире, расфасовке и размещению в тайниках, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В середине октября он спрятал в своем доме, в ванной, 26,85 граммов наркотиков, засунув их в стеклянную емкость, высушив и расфасовав. Через неделю его поймали полицейские и забрали запрещенные вещества.
Сысертский суд отправил наркосбытчика на восемь лет в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU