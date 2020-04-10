2020-04-10T08:45:48+03:00
Происшествия

Спрятал пакетики в ванной: уральца отправили на восемь лет в колонию за сбыт наркотиков

Все запрещенные вещества он хранил в собственной квартире
Мария Трапезникова
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Все запрещенные вещества он хранил в собственной квартиреВсе запрещенные вещества он хранил в собственной квартиреФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сысерти, что под Екатеринбургом, отправили под суд жителя Арамиля, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Мысль начать продавать запретные вещества у него возникла в сентябре прошлого года. Через Интернет он связался с неустановленным человеком, по указанию которого перечислил на биткоин-кошелек пять тысяч. В обмен на это получив доступ к переписке наркосбытчиков.

- Он взял на себя обязательства по получению у неустановленных лиц наркотиков, дальнейшему хранению их у себя в квартире, расфасовке и размещению в тайниках, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В середине октября он спрятал в своем доме, в ванной, 26,85 граммов наркотиков, засунув их в стеклянную емкость, высушив и расфасовав. Через неделю его поймали полицейские и забрали запрещенные вещества.

Сысертский суд отправил наркосбытчика на восемь лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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