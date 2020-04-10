2020-04-10T09:37:18+03:00
Общество

«Горячая линия» Свердловского фонда поддержки предпринимателей меняет график работы

Больше всего вопросов у представителей фитнес-центров, гостиниц и автомоек
Мария Трапезникова
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Больше всего вопросов у представителей фитнес-центров, гостиниц и автомоекБольше всего вопросов у представителей фитнес-центров, гостиниц и автомоекФото: Алексей БУЛАТОВ
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"Горячая линия" Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в условиях пандемии коронавируса начинает работать семь дней в неделю с 9:00 до 18:00 (раньше линия работала пять дней в неделю). На линии будет работать 37 специалистов – сторонние эксперты и юристы, а также специалисты Екатеринбургского центра развития предпринимательства.

- Чаще всего у нас интересуются, как возобновить деятельность, чем платить зарплату сотрудникам, если нет реальных источников для выплат, как оплатить страховые взносы за апрель, какие штраф ы есть за нарушения для бизнеса в текущих условиях, - рассказали в пресс-службе СОФПП.

Консультировать по всем этим вопросам специалисты будут через онлайн-чат на сайте СОФПП, через соцсети фонда, в ежедневных прямых эфирах и вебинарах, а также через сайт. Больше всего вопросов поступает от представителей детских садов, гостиниц, магазинов цветов, салонов красоты и косметологии, фитнес-центров, автомоек.

Телефон «горячей линии»: 8 (800) 500-77-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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