Оборудование для «Эрмитаж-Урала» задерживается из-за коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T07:01:41+03:00

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Из-за коронавируса для культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» задерживается оборудование, необходимое для того, чтобы закончить строительство. Однако как сообщает в пресс-службе «Атомстройкомплекса», который курирует работы, площадка готова уже на 85%.

- Системы пожаротушения и дымоудоления фирмы «Сименс» должны были везти из Гонконга в Екатеринбург через Москву. Однако пандемия вмешалась в наши планы и сдвинула сроки поставки, - рассказал руководитель строительства Александр Антипин. – Кроме того, примерно на неделю задерживается поставка кабельно-проводниковой продукции, а также краски для фасадных и внутренних работ. Но в остальном работы идут по плану.

Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

На прошлой неделе рабочие закончили монтаж двух зенитных фонарей – благодаря им в помещении будет много естественного света. Внутри здания тоже работы идут полным ходом: рабочие устанавливают двери со скрытыми петлями, а на 1 и 2 этажах проведена реставрация потолков. В скором времени отделочники приступят к укладке паркета на первом этаже.

Все работы на площадке проводятся с соблюдением всех мер безопасности. В помещении на 50 «квадратов» разрешается одновременно находиться не больше пяти людям. Отделочникам и строителям ежедневно выдают средства защиты – маски и респираторы, каждые два часа работникам измеряют температуру тела. На площадке установлены деспенсеры с антисептиками.

ИСТОЧНИК KP.RU