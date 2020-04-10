2020-04-10T06:39:52+03:00
Происшествия

Напоминает апокалипсис: на перекрестке Челюскинцев – Космонавтов в Екатеринбурге прорвало трубу

Участок перекрыли, на месте работают аварийные бригады и ГИБДД
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
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Сегодня утром жителей Уралмаша ждал неприятный сюрприз – на перекрестке улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов прорвало трубу. Как сообщают очевидцы, картина напоминает немного апокалипсис: белый столб дыма вырывается из-под земли, а за ним не видно ничего.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЕТК, на месте уже работают специалисты и сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение и оценивают масштабы работы.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- Информации точной пока нет, на месте работают бригады и локализуют место повреждения. Как только воду откачают, диагностика с точным местом определиться, будем устранять. Ограничений пользователям, думаю, не будет, потому что это подающий трубопровод – мы просто по обратному дадим горячую воду и тепло, - поделились в пресс-службе. – Дорогу перекрыли, чтобы люди не залезали на место аварии, как у нас обычно любят делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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