В Свердловской области начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T01:57:10+03:00

Режим самоизоляции действует в регионе до 20 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

Указ губернатора Евгения Куйвашева вступил в силу 10 апреля 2020 года

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В пятницу, 10 апреля 2020 года, вступил в силу указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Это значит, что нарушители будут оштрафованы согласно новым поправкам в КоАП.

Размеры штрафов:

Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Когда можно выходить на улицу:

- Для поездки на работу (если ваша организация внесена в список тех, которые продолжают работу);

- Для похода в ближайший магазин за продуктами и предметами первой необходимости, или в аптеку;

- Вынести мусор до ближайшей контейнерной площадки;

- Для выгула домашних питомцев на расстоянии не больше 100 метров от подъезда.

- За обращением за экстренной медицинской помощью;

- В случае прямой угрозы жизни и здоровью

Напомним, что режим самоизоляции действует в регионе до 20 апреля 2020 года. Также административная и уголовная ответственность предусмотрена для нарушителей карантина. Например, в Ирбите на 15 тысяч рублей оштрафовали электрика, который покинул квартиру ради похода в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU