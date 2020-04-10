В Свердловской области начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции
В пятницу, 10 апреля 2020 года, вступил в силу указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Это значит, что нарушители будут оштрафованы согласно новым поправкам в КоАП.
Размеры штрафов:
Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.
Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
Для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.
Когда можно выходить на улицу:
- Для поездки на работу (если ваша организация внесена в список тех, которые продолжают работу);
- Для похода в ближайший магазин за продуктами и предметами первой необходимости, или в аптеку;
- Вынести мусор до ближайшей контейнерной площадки;
- Для выгула домашних питомцев на расстоянии не больше 100 метров от подъезда.
- За обращением за экстренной медицинской помощью;
- В случае прямой угрозы жизни и здоровью
Напомним, что режим самоизоляции действует в регионе до 20 апреля 2020 года. Также административная и уголовная ответственность предусмотрена для нарушителей карантина. Например, в Ирбите на 15 тысяч рублей оштрафовали электрика, который покинул квартиру ради похода в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»