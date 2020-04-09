«Все сделали вовремя»: Стас Михайлов рассказал, от чего лечился в частной клинике

9 Апр 2020 2020-04-09T22:18:21+03:00

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Известный певец Стас Михайлов выписался из частного госпиталя «Лапино», где прошел полный курс лечения от пневмонии. 50-летний эстрадный исполнитель не стал скрывать свой диагноз, чтобы показать пример – в случае недомогания нужно оперативно обращаться к врачам.

Когда у Михайлова заподозрили пневмонию, ему пришлось сдать тесты на коронавирус. Они оказались отрицательными, пишет издание KP.RU.

- Мерил кислород: 98-99. Не думал, что у меня что-то серьезное. Я приезжаю в «Лапино», мне делают КТ и ставят диагноз: двусторонняя пневмония. Врач верно поставил диагноз, и начал лечение вирусной пневмонии, не дожидаясь результатов теста. Все сделали вовремя, - делится историей болезни Стас Михайлов.

По признанию певца, позже врачи сказали ему, что для легких каждый день на вес золота, поэтому медлить при недомогании нельзя. Важно вовремя начать лечения и не заниматься самолечением, чтобы не сделать хуже.

Кстати, после выписки Михайлов сдал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса COVID-19. Результат показал три полоски, что значит: «переболел и есть антитела».

- Если Роспотребнадзор подтвердит, что я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, - признался певец.

Дело в том, что сегодня нет доказанных способов специфического лечения коронавируса. Одним из них может быть использование антител людей, переболевших вирусом, для восстановления пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Также Стас Михайлов попросил всех своих подписчиков в Instagram соблюдать режим самоизоляции, чтобы избежать большого наплыва в больницы страны одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU