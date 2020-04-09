2020-04-09T21:30:24+03:00
Звезды

Игорь Николаев поблагодарил врачей и показал фото из больницы в Коммунарке

Известный певец и композитор полностью вылечился
Лев ИСТОМИН
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Игорь Николаев полностью здоровИгорь Николаев полностью здоровФото: Борис КУДРЯВОВ
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Известный певец и композитор Игорь Николаев полностью вылечился от пневмонии. В больнице в Коммунарке ему пришлось провести полторы недели.

После возвращения домой Николаев поделился снимком, сделанным в больнице, после чего горячо поблагодарил врачей, назвав каждого из них по имени. Сначала у певца заподозрили коронавирус, и ему пришлось дважды сдать тест на COVID-19, однако они оказались отрицательными, пишет сайт KP.RU.

- Пневмония отступила, я дома, нор хочу сказать всем, кто в такой же ситуации. Не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены. Возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно, - прокомментировал фотографию в Instagram Игорь Николаев.

Певец держался в больнице молодцом! Фото: Instagram Игоря Николаева

Певец держался в больнице молодцом! Фото: Instagram Игоря Николаева

60-летнего композитора госпитализировали в больницу на Коммунарке 26 марта. Причиной стало плохое самочувствие певца. Также стало известно, что Игорь Николаев до этого был на дне рождения сестры Игоря Крутого, где присутствовал певец Лев Лещенко, у которого позже диагностировали коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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