Евгений Куйвашев разрешил дачникам ездить в сады, но с одним условием
В начале мая в Свердловской области начинается очередной дачный сезон. Но из-за режима самоизоляции уральцы беспокоятся, можно ли будет ездить на свой приусадебный участок, и можно ли туда отправиться сейчас.
По словам губернатора, отменять период весенних посадок никто не будет, и ограничений по передвижениям в регионе нет. Кроме одного:
- Оно касается количества людей в одной машине, а также необходимости социального дистанцирования и других мер предосторожности в общественном транспорте, - говорит Евгений Куйвашев. – Очень важно отказаться от желания собрать на даче всех родных и близких, детей и внуков. Да и общения с соседями, несмотря на долгую зимнюю разлуку, лучше пока избегать.
Отметим, что с 10 апреля в Свердловской области вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU