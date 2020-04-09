Евгений Куйвашев разрешил дачникам ездить в сады, но с одним условием

9 Апр 2020 2020-04-09T19:29:09+03:00

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В начале мая в Свердловской области начинается очередной дачный сезон. Но из-за режима самоизоляции уральцы беспокоятся, можно ли будет ездить на свой приусадебный участок, и можно ли туда отправиться сейчас.

По словам губернатора, отменять период весенних посадок никто не будет, и ограничений по передвижениям в регионе нет. Кроме одного:

- Оно касается количества людей в одной машине, а также необходимости социального дистанцирования и других мер предосторожности в общественном транспорте, - говорит Евгений Куйвашев. – Очень важно отказаться от желания собрать на даче всех родных и близких, детей и внуков. Да и общения с соседями, несмотря на долгую зимнюю разлуку, лучше пока избегать.

Отметим, что с 10 апреля в Свердловской области вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU