Жителя Алапаевска поставили на учет в центр занятости только после вмешательства прокуратуры

9 Апр 2020 2020-04-09T19:24:33+03:00

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В Свердловской области мужчину поставили на учет в центр занятости только после вмешательства прокуратуры. Сироту из Алапаевска не признавали безработным из-за временной прописки. Мужчина обратился в центр занятости, чтобы найти работу после окончания обучения в колледже.

- На учет в качестве безработного заявитель не был поставлен, пособие по безработице ему не назначено. Центр занятости объяснил это тем, что он не имеет постоянной регистрации по месту жительства, имеет лишь временную регистрацию по месту пребывания в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После этого прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным отказ в постановке мужчины на учет в качестве безработного. Центр занятости обязали поставить его на учет как лицо из числа детей-сирот, впервые ищущее работу, произвести начисление и выплату пособия в размере среднемесячного заработка по Свердловской области. Алапаевский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU