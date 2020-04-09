9 Апр 2020 2020-04-09T19:27:27+03:00

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В Туринском районе Свердловской области закрыли движение по трем автомобильным мостам, соединяющим села: Городище и Галактионовка, Чернышово и Липовское, Кумарьинское и Жуковское. Движение ограничили по решению госавтоинспекции города совместно с представителями Управления автомобильных дорог Свердловской области и ДРСУ. По их словам, эта мера временная.

- Сейчас из-за паводка значительно поднялся уровень воды в реке Туре и движение по данным мостовым перекрытиям небезопасно. На подъездах к мостам уже выставлены соответствующие знаки, ограничивающие движение, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Сотрудники полиции отметили, что за нарушение ограничения движения по мостам водителей ждет административное наказание. Объехать закрытый мост в сторону села Городище можно через деревни Смычка и Чеболтасово. До населенных пунктов Кумарьинское и Чернышово объезда нет, но здесь переправа людей организована с использованием катера.

ИСТОЧНИК KP.RU