В Туринском районе Свердловской области закрыли движение по трем автомобильным мостам
В Туринском районе Свердловской области закрыли движение по трем автомобильным мостам, соединяющим села: Городище и Галактионовка, Чернышово и Липовское, Кумарьинское и Жуковское. Движение ограничили по решению госавтоинспекции города совместно с представителями Управления автомобильных дорог Свердловской области и ДРСУ. По их словам, эта мера временная.
- Сейчас из-за паводка значительно поднялся уровень воды в реке Туре и движение по данным мостовым перекрытиям небезопасно. На подъездах к мостам уже выставлены соответствующие знаки, ограничивающие движение, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.
Сотрудники полиции отметили, что за нарушение ограничения движения по мостам водителей ждет административное наказание. Объехать закрытый мост в сторону села Городище можно через деревни Смычка и Чеболтасово. До населенных пунктов Кумарьинское и Чернышово объезда нет, но здесь переправа людей организована с использованием катера.
ИСТОЧНИК KP.RU