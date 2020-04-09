Почему с собаками гулять можно, а с детьми нет: объясняет губернатор Свердловской области

9 Апр 2020 2020-04-09T18:43:09+03:00

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В Екатеринбурге и Свердловской области до 20 апреля 2020 года действует режим самоизоляции, а с 10 апреля уральцев будут штрафовать за нарушение этого режима. Суммы больно ударят по кошелькам нарушителей: от 3 до 5 тысяч рублей для обычных граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – для юридических лиц.

Тем временем засидевшиеся дома жители Свердловской области не понимают: почему с собаками гулять на улице можно, а с детьми нет. Об этом они и спросили напрямую губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. И он ответил.

- Отсутствие привычных прогулок на свежем воздухе – испытание и для ребенка, и для родителей. Я это прекрасно понимаю. Но введенные ограничительные меры и просьбы оставаться дома обусловлены только одним – заботой о здоровье каждого из жителей области, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

По словам губернатора, проблему эпидемии коронавируса можно решить лишь сообща, поэтому нужно потерпеть.

- Собака не хватается за все поверхности руками, не тащит их в рот, не трогает лицо и не трет глаза. Маленькие дети делают это по 20 раз за минуту, никакая, даже самая бдительная мама за этим не уследит, - пишет глава региона. – Основной путь передачи коронавируса – контактный. Поэтому постарайтесь соблюдать изоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU