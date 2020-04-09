ЕВРАЗ поддержал проекты благотворительного фонда «Живи, малыш»

9 Апр 2020 2020-04-09T18:07:35+03:00

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ЕВРАЗ направил 700 тысяч рублей на поддержку проектов благотворительного фонда «Живи, малыш». Средства пойдут на развитие двух уникальных для Нижнего Тагила проектов: работу социального такси для детей-инвалидов и «Школа паллиатива».

«В проектах фонда «Живи, малыш» участвуют и те ребята, семьи которых уже много лет дружат с проектом «ЕВРАЗ-детям», помогающим на помощь детям с диагнозом ДЦП. В сотрудничестве два благотворительных фонда – ЕВРАЗа и «Живи, малыш» - помогают справляться с проблемами сотням детей, нуждающимся в особой заботе и уходе. Ежедневно сотрудники фонда «Живи, малыш» делают очень много для поддержки целых семей, поэтому наше сотрудничество продолжается уже несколько лет», - отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.

Занятия с детьми, организованные фондом Живи, малыш

«Мы благодарны компании ЕВРАЗ за участие в наших самых важных проектах. В нынешние непростые времена значимость такой поддержки многократно усиливается. Сейчас много говорится о проблемах бизнеса, но мало кто задумывается, что под угрозой исчезновения оказался весь сектор НКО. Благодаря ЕВРАЗу у нас есть возможность помочь тем тагильчанам, которые нуждаются в этом, как никто другой», - сказал руководитель фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.

Социальное такси для детей-инвалидов существует в городе уже четыре года. Автомобиль приобретен в 2015 году при поддержке ЕВРАЗа. Транспорт оборудован специальным подъемником, креплениями и прочими техническими средствами, обеспечивающими комфорт и безопасность пассажиров-колясочников. Такси возит детей в больницы, школы, театры и музеи, на творческие и спортивные занятия. Все перевозки для пассажиров абсолютно бесплатны. Средства ЕВРАЗа будут использованы для оплаты содержания автомобиля, покупку бензина, медицинские осмотры и зарплату водителей.

«Школа паллиатива» предполагает организацию обучения медицинских работников, волонтеров и родителей детей, чьи болезни признаны неизлечимыми. Фонд «Живи, малыш» с 2018 года проводит для них семинары, лекции и практические занятия, на которых квалифицированные специалисты со всей России делятся знаниями в области паллиативной помощи. Проведено уже 19 тематических встреч, их участниками стали более 300 человек. В 2020 году при поддержке ЕВРАЗа будет организовано три обучающих мероприятия. Под опекой фонда - более 40 маленьких тагильчан с паллиативным статусом.