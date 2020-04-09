2020-04-09T17:42:07+03:00
Общество

Фонд святой Екатерины подарил больнице №40, где лечат от коронавируса, два аппарата ИВЛ

Также благотворители передали в медучреждение 15 тысяч медицинских масок
Алина СУРИНА
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Больница №40 получила от благотворителей два аппарата ИВЛБольница №40 получила от благотворителей два аппарата ИВЛФото: Алексей БУЛАТОВ
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Фонд святой Екатерины подарил больнице №40, где лечат от коронавируса, два аппарата ИВЛ. Кроме того благотворители передали в медучреждение 15 тысяч медицинских масок.

-Сороковая» больница - это главный форпост борьбы с коронавирусом в Свердловской области, поэтому крайне важно, чтобы у медиков, которые здесь работают, не было проблем с оборудованием, - рассказал директор фонда Александр Андреев. - Работа не должна останавливаться ни на один день, поэтому сейчас мы делаем все, что в наших силах.

Фонд святой Екатерины уже не первый помогает больницам региона с поставкой средств индивидуальной защиты. Так партия медицинских масок была передана в ГКБ № 2. Ранее в областной онкоцентр и Православную службу милосердия поставили медицинские маски, одноразовые перчатки и дезинфицирующий раствор.

Напомним, что в воскресенье на Урал прибудет первая партия из 10 миллионов масок, купленная председателем Совета фонда Игорем Алтушкиным. Они будут безвозмездно переданы властям Свердловской и Челябинской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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