Лаборатория Дорожной клинической больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге начала делать тесты на коронавирус

9 Апр 2020 2020-04-09T16:01:35+03:00

Она обрабатывает анализы людей, не имеющих признаков заболевания и контактов с заболевшими COVID-19

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Клинико-диагностическая лаборатория Дорожной клинической больницы «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге с 3 апреля начала делать тесты на коронавирус. Она обрабатывает анализы людей, не имеющих признаков заболевания и контактов с заболевшими COVID-19.

Все исследования проводятся в рамках некоммерческой деятельности для железнодорожников и некоторых других категорий граждан, которые работают на непрерывно действующих производствах, а также ряда пациентов из числа прикрепленного населения (по назначению врача).

Лаборатория имеет специалистов, все необходимое оборудование и лицензию. Ее мощность – до 100 анализов в сутки. В перспективе планируется ее расширить и делать анализы для всех категорий граждан.

Забор биоматериалов (мазок из носа и носоглотки) сотрудники лаборатории проводят по месту жительства или работы обследуемых, а также в кабинете изолированного приема (по направлению врача). В случае получения положительного или сомнительного результата биоматериал передается в региональный центр гигиены и эпидемиологии для проведения повторного исследования.

Лаборатория клинической больницы РЖД Медицина в Екатеринбурге начала делать тесты на коронавирус.Видео: РЖД-Медицина

Для диагностики используются тест-системы российского производства, разработанные Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске. Выявление COVID-19 происходит по методу ПЦР-диагностики, который позволяет обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что очень важно для экстренной диагностики. Кроме того, он широко распространен, имеет высокую надежность и дает возможность за несколько часов получить подтверждение наличия вируса (официальное заключение выдается в течение 1-2 суток).

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Сеть «РЖД-Медицина» включена в список лабораторий, имеющих право на проведение тестов на коронавирус. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации опубликовано на сайте ведомства. Всего 14 лабораторий сети получили право на проведение теста. Тестирование проводится в Москве, Ростове-на-Дону, Ярославле, Архангельске, Екатеринбурге, Воронеже, Чите, Иркутске и Волгограде.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» – одно из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения Свердловской области со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.