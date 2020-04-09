Угрожали топором и избили молотком: два пьяных уральца подвезли незнакомую пару до цветочного ларька и ограбили

9 Апр 2020 2020-04-09T14:34:42+03:00

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В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили двух ранее судимых местных жителей, которых обвиняют в разбойном нападении на пассажиров, которых они подвозили до кафе. Инцидент произошел поздно вечером 28 октября 2018 года. Молодые люди распивали алкоголь в своей машине, как вдруг к ним подошли мужчина и женщина, которые тоже были пьяны, и попросили подвести их до цветочного ларька. Взамен услуги личного такси они предложили водителю 100 рублей – и тот согласился.

- Доехав до ларька и заплатив, пассажиры вышли. При этом один из обвиняемых, находившийся на водительском сидении, вышел вслед за ними и попросил их купить ему и его другу две бутылки пива, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – А второй остался в машине.

Пассажиры подумали, что покупка станет оплатой обратного проезда до кафе, и согласились. Чуть позже водитель с другом повезли мужчину с женщиной обратно, но не довезли – высадили в безлюдном месте и ограбили, избив молотком и угрожая топором. Они забрали две тысячи у пострадавших и сбежали.

- Согласно заключению экспертов, мужчине причинены травмы в виде перелома ребер, левостороннего гидро-пневмоторакса, перелома лодыжки голеностопного сустава, многооскольчатого перелома стенок верхнечелюстной пазухи со смещением отломков, перелома костей носа со смещением, перелома нижней стенки левой глазницы, перелома скулового отростка правой височной кости со смещением отломков, - добавили в прокуратуре.

Женщина не пострадала, отделавшись испугом и шоком. Грабителей поймали и завели на них уголовное дело, которое было направлено в Первоуральский горсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU