В Свердловской области коронавирус стали чаще находить у людей, не бывавших за границей

9 Апр 2020 2020-04-09T14:10:24+03:00

Из трех подтвердившихся в четверг случаев, лишь один человек подхватил заразу в другой стране

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Ближайшие две недели для Свердловской области будут решающими, говорят в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. От того, как много человек заразится COVID-19 будет зависеть, насколько быстро регион сможет вернуться к обычной жизни.

- Свердловская область на 10 месте среди регионов по заболеваемости. Когда-то мы были на четвертом месте. Желательно все к нулю сводить, - отмечает Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Мы готовим необходимый фонд коек, если развитие ситуации по другому сценарию пойдет. Приобретаем дополнительные аппараты для искусственной вентиляции легких. Наращиваем лабораторные исследования.

Всего с начала пандемии коронавирус был подтвержден у 59 жителей Свердловской области. В основном это либо люди, заразившиеся им за границей, либо их близкие родственники. Однако медики опасаются, что в ближайшее время COVID-19 чаще будут находить у тех, кто не ездил в другие страны.

- По последним дням мы видим, что прекратилось выявление заболевших в категории граждан приезжающих из-за рубежа, - объясняет Дмитрий Козловских, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. - Чаще передача происходит в семье или через другие контакты - по работе, например.

Так, в четверг, 9 апреля, коронавирус подтвердился у трех жителей Свердловской области. При этом лишь один из них был за рубежом - в Турции. Двое других подхватили заразу через близких родственников, или на работе.

- Этот путь сейчас будет преобладать, - добавляет Дмитрий Козловских. - В каждом конкретном случае будем отслеживать всех контактирующих. В основном заражаются люди среднего возраста. Но среди них есть и четыре ребенка. Последнюю неделю мы видим значительное увеличение количества людей на улицах. Ситуация в положительном направлении не развивается. Динамика стабильная. Режим жизни должен быть - работа - дом!

ИСТОЧНИК KP.RU